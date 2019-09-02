Элиста, , 12:00 — REGNUM Многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности выявлены в администрации столицы Калмыки города Элисты, а также в зданиях двух кинотеатров и библиотеки города. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Так, прокуроры выяснили, что администрация города не обеспечила нормативное состояние источников противопожарного водоснабжения. Внутри многоэтажных застроек чиновники не обеспечили проведение работ по обрезке деревьев, отсутствует возможность звуковой сигнализации для оповещения на случай пожара на территории поселков Аршан, Лола, Максимовка, Салын.

В здании самой мэрии Элисты автоматическая пожарная сигнализация оказалась неисправна, как и внутренний противопожарный водопровод. А планы по эвакуации людей при пожаре в здании и вовсе отсутствуют, сообщила прокуратура. Похожие нарушения прокуратуры выявила в кинотеатрах города и библиотеке: в зданиях не обеспечено исправное состояние системы автоматической установки пожарной защиты, отсутствуют данные о проведении техобслуживания сигнализации. Прокуратурой города врио главы администрации города, руководителям учреждений культуры внесены представления об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года суд приостановил деятельность Элистинского культурного центра «Родина» — первый городской кинотеатр, открывшийся в 1938 году, не выдержал проверок на противопожарную безопасность.

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