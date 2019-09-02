Пермь, , 11:58 — REGNUM В Перми снова начались занятия в корпусе школы №30, рассчитанном на 800 мест. Здание находится на улице Ивана Франко, 43.

Здание передали муниципалитету из ведения края несколько лет назад. В апреле 2018 года здесь начался капремонт. Рабочие целиком отремонтировали фасад и кровлю, обновили инженерные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, заменили окна и т.д.

В этом здании будут учиться дети с седьмого по одиннадцатый классы.

«После основательного капитального ремонта открывается фактически новая школа», — отмечает мэр Дмитрий Самойлов.

Добавим, всего у школы №30 есть два корпуса. Ещё один находится на Красноуральской, 37. В нём обучаются дети с первого по шестой классы.