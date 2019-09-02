Севастополь, 2 сентября 2019, 11:53 — REGNUM Образованию в Севастополе уделяется первостепенное значение. Об этом 2 сентября, поздравляя школьников и учителей с новым учебным годом, заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, задача правительства города — сделать учебный процесс более эффективным и создать максимально комфортные условия для учеников и педагогов.
Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в школы Севастополя пришли сорок шесть тысяч школьников, из них более пяти тысяч — первоклассники.
Об этом: В школы Севастополя пришло более пяти тысяч первоклассников
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