Севастополь, , 11:53 — REGNUM Образованию в Севастополе уделяется первостепенное значение. Об этом 2 сентября, поздравляя школьников и учителей с новым учебным годом, заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев R-19.ru

«Строятся новые школы и детские сады, проводятся капитальные ремонты существующих учреждений, благоустраиваются школьные спортивные площадки, приобретается новое современное оборудование», — отметил чиновник.

По его словам, задача правительства города — сделать учебный процесс более эффективным и создать максимально комфортные условия для учеников и педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в школы Севастополя пришли сорок шесть тысяч школьников, из них более пяти тысяч — первоклассники.

Об этом: В школы Севастополя пришло более пяти тысяч первоклассников

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе впервые провели линейку в древнем Херсонесе