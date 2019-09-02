Красноярск, , 11:50 — REGNUM В Красноярском крае новый учебный год начался для 346 тысяч школьников, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования.

Торжественные линейки в большинстве школ края прошли 2 сентября. Свои двери для учеников открыли 1075 школ.

В том числе за парты сядут 38 824 первоклассника. Вести уроки будут 23 320 учителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в этом году вводят в эксплуатацию пять новых школ, в том числе две в Красноярске.

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