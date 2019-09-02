Самара, , 11:47 — REGNUM В связи с работами на водоводе в Самаре ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение транспорта ограничат с 10:30 часов 02.09.2019 в связи с работами на водоводе, проводимыми «РКС» по ул. Магистральная от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе.

Автобусные маршруты №7, 75 (по направлению из города) вместо ул. Магистральная проследуют по улицам Литвинова, Макаренко до пересечения с улицей Транзитная и далее по маршрутам.

Автобусы, следующие по маршрутам №№27, 27к, 217, 229, 253 проследуют по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургической, Магистральной и далее по своему маршруту.

Схема движения для автобусов, которые едут в город, не изменится.