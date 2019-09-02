Москва, , 11:43 — REGNUM Более половины опрошенных родителей детей школьного возраста (52%) полностью удовлетворены качеством подготовки в школе, отчасти удовлетворены, отчасти нет — 32%, не удовлетворены — 15%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Жители РФ назвали главные социальные задачи школы

Большинство опрошенных (85%) считают, что качество образования в первую очередь завит от учителей (квалификация, внимательное и доброжелательное отношение к детям). Обратного мнения придерживаются 11%.

Также для качественного образования необходима обеспеченность учебной литературой (76% против 21%), состояние классов и здания школы (73% против 25%), оснащенность компьютерами и лабораторным оборудованием (56%).

При этом 48% родителей школьников заявили, что ситуация в сфере образования за последние 5−10 лет ухудшилась. 17% видят позитивные сдвиги, 15% не заметили никаких изменений.

Опрос проведен 15−17 августа 2019 г. В опросе приняли участие 4800 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные социальные задачи школы — не только образование и воспитание, но и расширение кругозора детей (48%), развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%), развитие талантов и индивидуальных способностей (39%).

Подробнее по теме: Траты на подготовку к школе выросли в два раза — опрос