Джакарта, , 11:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил мусульман с Новым 1441 годом через свои аккаунты в социальных сетях, сообщает информационное агентство Antara.

Глава государства выразил надежду на развитие многообразия в индонезийской нации.

«Будем надеяться на большее благословение. Будем надеется, что в новом году мы будем окружены добротой и станем страной, которая прогрессирует в многообразии», — написал президент Индонезии в своем аккаунте в Twitter 1 сентября.

Напомним, Новый 1441 год по мусульманскому летоисчислению наступил с заходом солнца 30 августа.