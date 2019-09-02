Киев, , 11:40 — REGNUM Шестилетний сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл пошёл в первый класс, сообщило 2 сентября издание Strana.ua.

Школьники в цветами Mil.ru

Местом его обучения стала частная «Новопечерская школа» Киева, расположенная на территории жилого массива «Новопечерские липки».

По данным издания, стоимость обучения в этой школе составляет $10 850−12 850 в год. В этой же школе учится старшая дочь президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион обнаружила в сообщении министра образования Украины Анны Новосад девять ошибок. Она пообещала разобрать ошибки чиновника со своими студентами на лекции.

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