Калуга, , 11:59 — REGNUM Порядка 6700 студентов, в том числе тысяча первокурсников, собрались в День знаний на торжественный сбор в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского. После вручения первокурсникам символических ключа знаний и студенческих билетов всех собравшихся ждала культурно-развлекательная программа, сообщил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель вуза Петр Катериничев.

На церемонии первокурсникам торжественно вручили символические ключ от университета и студенческий билет Фото Петра Катериничева. ©

«Сегодня на тысячи светлых голов и умов пополнится дружная семья студентов Калужского государственного университета. Я с удовольствием приветствую здесь выпускников средних учебных заведений Калужской области, а также более двухсот выпускников из других областей и более сорока иностранных студентов. В нашем университете учатся представители двадцати восьми стран. Вы сейчас погружаетесь в совершенно новую для вас жизнь: жизнь исследования и постоянного накапливания знаний. Впереди кого-то ждет четыре, а кого-то шесть лет. Пожалуйста, проведите эти годы с пользой и толком. Помните, вы пришли в Калужский государственный университет прежде всего учиться, — напутствовал первокурсников ректор университета Максим Казак.

В вузах Калужской области в 2019—2020 году будут обучаться около 23 тысяч студентов, а в профессиональных образовательных организациях — 16 тысяч 614 человек.