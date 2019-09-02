Осташков, Тверская область, 2 сентября 2019, 11:03 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту уничтожения в городе Осташкове Тверской области объекта культурного наследия — памятника памятник XVIII века. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Факт разрушения памятника архитектуры — «Образец жилой застройки улицы, середина XVIII — 1-я пол. XIX в.» — прокуратура выявила в ходе проверки. Подробности не уточняются, сообщается лишь, что памятник, включенный в федеральный реестр объектов культурного наследия, «фактически отсутствует».

«Отделом дознания МО МВД России «Осташковский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уфе незаконно снесли памятник архитектуры конца XIX — начала XX века.