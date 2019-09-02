Москва, , 12:15 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый ИТ-класс в московской школе №1560, передаёт 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин в в московской школе № 1560 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поздравляю с началом нового учебного года! Новый учебный год для вас начался в необычном учебном классе. Как настроение?» — обратился к учащимся Собянин.

«Настроение приподнятое», — ответил один из школьников.

«Супер», — поддержал товарища другой ученик.

Мэр Москвы отметил, что городские власти уделяют большое внимание предварительной профессиональной подготовке школьников. Для этого в учебных заведениях создаются специализированные классы.

«Во многих школах созданы медицинские, инженерные академические классы. В этом году создано 35 ИТ-классов, которые готовят специалистов в сфере информационных технологий», — отметил Собянин.

Он добавил, что специалисты этой отрасли «необычайно востребованы».

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