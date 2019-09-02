Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Пассажиры петербургского метрополитена могут существенно сэкономить на оплате проезда, если будут расплачиваться бесконтактной картой «Мир» или созданной на ее основе «Единой картой петербуржца» (ЕКП).

Вагон метро Дарья Драй © ИА REGNUM

По сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате банковскими картами других платежных систем или стоимостью жетона на одну поездку, скидка для обладателей карты «Мир» составит 10 рублей, для владельцев ЕКП — 15 рублей. Льгота вводится на период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

«Таким образом, до конца года при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка стоимость проезда составит 35 рублей, при оплате проезда бесконтактной Единой картой петербуржца — 30 рублей», — уточнили в пресс-службе подземки.

Карты необходимо прикладывать к специальным считывающим устройствам на первом и последнем турникетах всех станций, отмеченных стикером бесконтактной оплаты.

«Общественный транспорт является одной из самых популярных категорий при оплате картами «Мир» как в Санкт-Петербурге, так и в России в целом. С каждым месяцем петербуржцы все более активно оплачивают проезд национальными платежными картами», — сообщил коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

По его данным, с начала года количество межбанковских операций по картам «Мир» на городском транспорте Санкт-Петербурга выросло в полтора раза.

Новая льгота для владельцев карт введена по инициативе АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) — это АО обслуживает российские карты «Мир» и ЕКП, которые также созданы на основе карт «Мир». Это должно стимулировать петербуржцев оплачивать проезд в метро банковскими картами.

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