Калуга, , 11:04 — REGNUM В учебных заведениях Калужской области новый учебный год стартовал 2 сентября открытым уроком по основам безопасности жизнедеятельности, главная цель которого — напомнить учащимся о правилах поведения в экстремальной ситуации и на практике отработать правильные действия при ее возникновении. В школах и вузах проходят тренировки по экстренной эвакуации, показательные выступления пожарных и спасателей, демонстрация пожарно-спасательной техники и оборудования. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

На первую школьную линейку собралось 500 учащихся, из которых 230 – учеников первых классов Kaluga-gov.ru

В калужском микрорайоне Правобережье на улице 65 лет Победы торжественно открылась новая школа. На первую школьную линейку собрались 500 учащихся, из которых 230 — ученики первых классов. Детей и педагогов с началом учёбы в новой школе поздравил городской голова Дмитрий Разумовский. Почётное право дать первый звонок предоставили члену школьного совета, командиру школьного юнармейского отряда «Ирбис» Михаилу Кузнецову и ученице первого класса Мирославе Дублиной. В Калужской области ко Дню знаний также введена в строй ещё одна новая школа — в Обнинске.

В 2019—2020 учебном году на территории региона будут работать 346 школ, где будут учиться 110 тысяч 200 детей, из которых почти 13 тысяч — первоклассники. Три общеобразовательных учреждения области — калужская гимназия № 24, а также гимназия и лицей «Физико-техническая школа» в Обнинске — стали базовыми школами Российской академии наук.

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