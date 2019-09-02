Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил молебен и праздничную литургию на начало учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе епархии.

Служба прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Учащиеся и студенты учебных учреждений РПЦ вместе со своими педагогами и родителями помолились о помощи в постижении наук и успешной добычи знаний в нынешнем учебном году.

«Давайте помолимся Богу, чтобы ваше учение было полезным, добрым, назидательным, и чтобы каждый день, проведенный в школе, всегда для вас был праздником», — сказал митрополит.

Также религиозный деятель вручил дипломы выпускникам городской православной учительской семинарии и студенческие билеты — учащимся духовной семинарии.

Напомним, 2 сентября 2019 года в России празднуется День знаний. Праздник традиционно отмечается 1 сентября, но в этом году дата выпала на выходной, поэтому торжества перенесли на день вперёд.

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