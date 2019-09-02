Кемерово, , 10:50 — REGNUM В Кузбассе сотрудника исправительной колонии поймали на «Получении взятки» (ч. 1 ст. 290 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили в Следственном управлении СКР по Кемеровской области, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Установлено, что младший инспектор группы отдела безопасности исправительной колонии ГУФСИН города Белово, предложил одному из осуждённых проносить для него на территорию колонии запрещённые предметы. За это осуждённый попросил свою жену перечислять на номер указанной банковской карты определённую сумму денег. Таким образом, теперь же бывший сотрудник колонии получил около 25 тысяч рублей.

Суд приговорил его к штрафу в размере 241,5 тыс. рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и системе ГУФСИН сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении сотрудника новосибирской исправительной колонии-2 ГУФСИН России было возбуждено дело по статье «Мошенничество».

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудника новосибирской колонии подозревают в мошенничестве