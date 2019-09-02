Берлин, , 10:25 — REGNUM Берлинский зоопарк празднует пополнение: 2 сентября администрация сообщила о рождении двух больших панд. Соответствующая новость опубликована на официальной странице зоопарка в Twitter.

Панда (сс) Debbie Molle

«Мень-мень стала мамой — и сразу двоих! Мы так счастливы, что не хватает слов!» — написал аккаунт @zooberlin и разместил видео с новорожденными.

Рождение панды в неволе — довольно редкое явление. Несмотря на популярность этого животного, число зоопарков в мире, готовых содержать этот прихотливый вид, невелико.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в старейшем зоопарке мира Шёнбрунн скончались два новорождённых тигренка, изъятые властями Австрии из частной квартиры. Тигрята были рождены в частном словацком зоопарке.

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