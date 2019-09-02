Хасавюртовский район, Дагестан, , 10:20 — REGNUM В Дагестане поврежден мост через канал имени Дзержинского в Хасавюртовском районе. Отрезана дорога к трем селам, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС. Информация об угрозе обрушения моста поступила 1 сентября около полудня от руководителя дорожного управления «Дагавтодор».

По данным ведомства, инцидент произошел на дороге районного значения из Хасавюрта в станицу Гребенскую. Мост оказался поврежденным в результате подмыва опоры. Имеется угроза обрушения, подчеркнули в МЧС.

Дорога ведет в села Октябрьское, Новосельцево, Теречное. К населенным пунктам можно добраться по объездной дороге, которая между тем длиннее на 15 километров.

В настоящее время начались восстановительные работы. Жителей оповестили об угрозе передвижения по мосту.