Ханты-Мансийск, , 10:18 — REGNUM В Югре за захламление лесного участка, взятого в аренду, организация поплатилась штрафом в 11 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.

ООО «РИТЭК» арендует участок в Лыхминском лесничестве для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.

Со временем предприятие превратило участок леса в настоящую свалку отходов, засорив его бытовым, строительным и промышленным мусором. Кроме того, минерализованные полосы от распространения лесных пожаров были захламлены горючими материалами. Помимо этого, ООО «РИТЭК» не чистило лесные дороги.

В связи с нарушениями прокуратура ХМАО внесла руководителю предприятия представление. В отношении должностных лиц ООО «РИТЭК» были возбуждены административные дела за нарушения санитарной и пожарной безопасности в лесах.

Постановлениями Природнадзора Югры виновным лицам назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 11 тыс. рублей. Нарушения на данный момент устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.