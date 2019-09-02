Челябинск, , 10:15 — REGNUM В Челябинске жильцы аварийного дома № 43 на улице Потёмкина несколько лет не могут дождаться нового жилья. Они написали в прокуратуру коллективное обращение, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе надзорной проверки выяснилось. что дом официально признан аварийным. Срок расселения был назначен на 2017 год. Однако тогда сделать это не удалось.

Теперь нового срока расселения нет. Прокуратура подала на мэрию в суд. Ведомство требует признать бездействие чиновников незаконным и обязать их расселить дом.