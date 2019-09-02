Нью-Дели, , 12:09 — REGNUM Правительственное исследование обнаружило, что большая часть террористов в индийском штате Джамму и Кашмир для общения используют несколько приложений для оффлайн-чата, а также «даркнет», подключиться к которому можно только через специальный браузер Tor. По мнению специалистов, именно это затрудняет работу силовых структур в этом регионе.

Tor очень популярен среди террористических группировок и антиправительственных демонстрантов во всем мире, так как не позволяет отслеживать местоположение и шпионить за людьми.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», причиной возросшей активности террористов в так называемом темном слое Интернета является и блокировка правительством телефонной и интернет сети в Кашмире.

Специалисты также сообщают об увеличении количества скачиваний приложений для общения, которые не требуют подключения к интернету или телефонной сети. Эти приложение передают данные через Wi-Fi и Bluetooth и помогают обмениваться информацией через смартфоны на расстоянии до 100−200 метров. Сейчас они активно используются во время протестов в Гонконге.