Киншаса, , 09:59 — REGNUM Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заявил, что вследствие вспышки вируса Эболы в северо-восточной части ДРК погибло почти 600 из 850 зараженных детей.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», организация также отметила, что дети погибли от заболевания, поскольку находились в контакте с родителями, которые были заражены вирусом Эбола. Тем не менее, фонд подчеркнул, что уже разработан способ профилактики и лечения заболевания.

Вирус оказывает на детей последствия гораздо более пагубные, чем на взрослых, отметил ЮНИСЕФ. В связи с этим подчеркивается, что лечение молодого населения является специализированным. ЮНИСЕФ работает в сотрудничестве с партнерами для удовлетворения насущных и долгосрочных потребностей детей.

Предпринимаемые усилия включают в себя информирование о рисках, профилактику инфекций и борьбу с ними, психосоциальную поддержку, задействование специалистов по вопросам питания и т.д.

Из 126 миллионов долларов США, необходимых фонду для удовлетворения потребностей детей и местных общин, до сих пор был собран лишь 31% всех средств.