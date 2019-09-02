Кампала, , 09:57 — REGNUM Исследование показало, что 95,6% работников учреждений сферы здравоохранения в крупных районах Кампалы не моет руки во время работы. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Исследование, проведенное организацией WaterAid в период с ноября 2018 года по июль этого года, показало, что 44 из 46 медицинских работников, отобранных из 63 медучреждений в Кампале и ее окрестностях, не моют руки в ходе работы.

Представляя отчет в отделе по борьбе с переносчиками болезней в министерстве здравоохранения Уганды, директор представительства WaterAid в стране Джейн Сембуч заявила, что отчет призван установить состояние водоснабжения, санитарии и гигиены в медицинских учреждениях в Кампале.

В исследовании отмечается, что 65% медицинских работников не мыли руки, потому что у них не было мыла, а 41% — из-за отсутствия воды в их учреждениях.

Исследование также показало, что 78% медучреждений используют водопроводную воду, 17% — дождевую, 3% — из вырытой скважины, в то время как 1% использовал воду из скважины и резервуара.

Исследование было проведено совместно Школой общественного здравоохранения Университета Макерере, Университетом Эмори и организацией WaterAid при технической поддержке министерства здравоохранения Уганды.