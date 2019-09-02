Додома, , 09:53 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Правительства стран Африки, частный сектор, высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения развивать сотрудничество между собой с целью содействия включению традиционной медицины в учебные программы.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», ВОЗ также разработала руководящие принципы преподавания традиционной медицины и опробовала новую программу на студентах-медиках 14 различных стран Африки. Об этом заявила региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти.

Каждый год 31 августа в Африке отмечается день традиционной медицины. В этом году основным лозунгом мероприятия стал призыв включить традиционную медицину в учебную программу университетов, подготавливающих медицинских специалистов на Африканском континенте.

В своем заявлении Моэти отметила, что большинство населения стран Африки применяет природные средства для лечения заболеваний и привела в пример Бенин, где около 70% населения применяют методы народной медицины, при этом в Гане данный показатель достигает 90%. В Министерствах здравоохранения 34 странах Африки действуют комитеты специалистов и программы по обучению традиционной медицине. При этом в 2010 году таких стран было лишь 10.

34 научно-исследовательских института в Африке имеют программы для проверки качества, безопасности и эффективности народных средств, применяемых для лечения малярии, различных инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, диабета, гипертонии и серповидноклеточной анемии, руководствуясь основными принципами деятельности ВОЗ. При этом на Африканском континенте увеличилось число учреждений, использующих народную медицину, с 18 до 28.

Моэти также высоко оценила учебные заведения, предлагающие образовательные курсы по традиционной медицине для студентов-медиков и будущих фармацевтов.

Она привела в пример Университет науки и техники им. Кваме Нкрумы в Гане, который с 2001 года обучает специалистов в области традиционной медицины. Более 150 специалистов смогли получить диплом специалиста в области народной медицины.

Из них более около 30 работают в 18 национальных больницах в рамках плана Министерства здравоохранения Ганы по интеграции африканской народной медицины в систему оказания медицинской помощи населению.