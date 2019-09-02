Кампала, , 13:10 — REGNUM Министерство здравоохранения Уганды подтвердило заражение вирусом Эбола девятилетней девочки, приехавшей в страну из города Гома, ДР Конго. В настоящее время она проходит курс лечения в специализированном центре Эболы в округе Касесе.

Борьба с вирусом Эбола (сс) UNMEER

Об этом сообщила Джойс Морику Кадуку, министр первичной медико-санитарной помощи Уганды, добавив, что девочка была быстро доставлена в отдельную палату отделения, занимающегося лечением вируса Эбола, в больнице Бвера.

По информации новостного агентства VOA Swahili, у девочки была высокая температура, слабость в теле, сыпь, шла кровь изо рта. В исследовательском центре после проведения анализа ее крови было подтверждено наличие у девочки вируса Эбола. Таким образом, в Уганде был зарегистрирован уже третий случай заражения вирусом Эбола.

Министерство здравоохранения Уганды в настоящее время призывает всех граждан сотрудничать с медицинскими работниками, сотрудниками иммиграционной службы и полицией для обеспечения проведения проверок на всех пунктах пересечения границы с целью предотвращения распространения вируса Эбола в стране,

В это время ученые из Уганды продолжают делать населению тестовую вакцину против данного заболевания, дабы предотвратить распространение болезни. Новая вакцина была разработана американской фармацевтической компанией Janseen Pharmaceutical.

Ожидается, что тестирование вакцин продлится в течение двух лет. Всего будет вакцинировано более 800 человек, проживающих в юго-западном округе Мбарара.