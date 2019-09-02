Нью-Дели, , 10:05 — REGNUM Правительство индийского Джамму и Кашмира заявило, что ограничения связи и сообщения были полностью сняты в 82 из 105 округов штата. Об этом 1 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Официальные представители кашмирских властей подчеркнули, что по соображениям безопасности в пределах Джамму и Кашмира периодически ограничивается движение автомобильного транспорта. Подобные ограничения вводятся не более чем на 24 часа. Тем не менее, движение общественного транспорта не было возобновлено. В то же время местное руководство полностью восстановило доступ кашмирцев к проводной телефонной связи. Мобильное соединение и доступ к сети Интернет все еще заблокированы.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило о своем решении отменить привилегии штата Джамму и Кашмир и разделить его территорию на два субъекта федерации. Впоследствии министерство внутренних дел Индии распорядилось о введении дополнительных мер безопасности в регионе, в том числе направило в Джамму и Кашмир дополнительные силы безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд на территорию штата и ограничило доступ местных жителей к средствам связи.