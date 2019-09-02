Нью-Дели, , 10:09 — REGNUM Деятели правящей Бхаратия джаната парти (БДП) организуют недельную молитву за здоровье премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом 1 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Национальный вице-президент БДП Авинаш Рай Кханна, выступая на партийном собрании в Джамму, подчеркнул, что службы за здоровье Нарендры Моди пройдут с 14 по 20 сентября и будут приурочены к дню рождения индийского лидера 17 сентября. Политик призвал всех членов Бхаратия джаната парти присоединиться к молитвам за здоровье и долголетие премьер-министра. Авинаш Рай Кханна добавил: «Вашими стараниями мы обеспечим долгую жизнь Нарендры Моди, и он сможет и дальше принимать важные решения в национальных интересах Индии, такие как отмена особого статуса Кашмира».

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило о своем решении отменить привилегии штата Джамму и Кашмир и разделить его территорию на два субъекта федерации. Лидеры Бхаратия джаната парти утверждают, что ликвидация особого статуса Кашмира обеспечит его полную интеграцию с остальной Индией, поспособствует притоку инвестиций, экономическому росту и процветанию региона.