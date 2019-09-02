Нью-Дели, , 14:22 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) усомнилась в объективности составителей нового Национального реестра граждан Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на официальное заявление главы индийского отделения AI Акара Пателя.

В своей речи Акар Патель подчеркнул, что внесение изменений в Национальный реестр граждан «является суверенным правом правительства Индии». Тем не менее глава индийского отделения Amnesty International указал на «необъективность процесса составления реестра, а также апелляционной процедуры». По словам правозащитника, трибуналы для иностранцев, которые выступают апелляционной инстанцией для исключенных из реестра жителей Индии, «зачастую выносят несправедливые решения», депортируя индийцев из-за незначительных опечаток в документах. Акар Патель призвал руководство северо-восточного штата Ассам, где проживают лишенные гражданства индийцы, принять все меры по обеспечению беспристрастного и честного разбирательства.

Ранее правительство Индии опубликовало окончательную версию Национального реестра граждан, из которой были исключены имена более 1,9 млн жителей штата Ассам. Указанная категория населения была фактически лишена гражданства. Сообщается, что в течение 120 дней исключенные из реестра индийцы смогут оспорить решение правительства в трибуналах для иностранцев. Напомним, что из первоначальной версии Национального реестра граждан Индии, опубликованной в сентябре 2018 года, были исключены имена 4 млн человек.