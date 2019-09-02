Нью-Дели, , 09:52 — REGNUM В индийском штате Уттар-Прадеш запретили использование одноразового пластика, толщина которого составляет менее 0,05 мм. Об этом 1 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на местное правительство.

Наказанием за нарушение запрета на использование, изготовление или продажу изделий из пластика толщиной менее 0,05 мм станет штраф до 100 тысяч рупий (1 394 доллара) или тюремное заключение на срок до шести месяцев. Заместитель министра внутренних дел штата Уттар-Прадеш Аваниш Авастхи заявил, что суровые меры дисциплинарного наказания будут применены и в отношении местных властей, в том числе полиции, если в подотчетных им округах и районах будут осуществляться указанные незаконные действия. Начальник полицейского управления Уттар-Прадеш Каланидхи Найтани также добавил, что для сообщения информации о нарушениях нового запрета в штате была открыта специальная горячая линия.

Ранее, 15 августа, премьер-министр Нарендра Моди заявил о намерении Индии полностью отказаться от использования одноразового пластика. Старт новой государственной программы запланирован на 2 октября.

Напомним, что каждый год Индия выбрасывает почти 20 тысяч тонн пластика. По данным министерства окружающей среды южноазиатского государства, лишь 13−14 тысяч тонн пластиковых отходов проходят вторичную переработку.