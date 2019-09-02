Мадрид, , 12:00 — REGNUM Потребление мяса в Испании резко снизилось после вспышки листериоза, сообщает испанское новостное издание El País со ссылкой на опрос, проведенный статистической платформой «40dB».

Испанские мясники жалуются на уменьшение продаж. Хосе Антонио Ортис, владелец компании Icarben, производящей мясную продукцию, заявил, что никогда не сталкивался с подобной «фобией» и считает, что последствия вспышки начинают становиться серьезными. Предприниматель опасается, что снижение продаж может лишить его сотрудников работы.

По данным опроса, 40% испанцев перестали есть обработанное мясо из-за страха заразиться инфекцией листериоза, несмотря на «разрешение» министерства здравоохранения есть любую мясную продукцию кроме мяса марки La Mechá, в котором ранее была обнаружена инфекция листериоза.