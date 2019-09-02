Уссурийск, Приморский край, , 09:35 — REGNUM В школах города Уссурийск Приморского края учебный год начнётся лишь 9 сентября, первую неделю учеников ждут развлекательно-познавательные мероприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Коррективы в учебный процес внесли прошедшие ливневые дожди на территории Приморья. Часть школ Уссурийска оказалась сильно подтоплена и к началу учебного года не просохла. Поэтому некоторые директора школ на линейках 2 сентября объявили о переносе начала учебного года на 9 сентября.

На эту неделю учителя займут учеников познавательной программой.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Приморье прошли торжественные линейки в школах и учебных заведениях.