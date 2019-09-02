Анкара, , 11:34 — REGNUM Администрация губернатора турецкой провинции Ван опубликовала заявление, в котором опровергает информацию о запрете исполнения курдских песен на свадьбах, распространяемую рядом изданий и записей в социальных сетях.

Курды Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении указано: «Такого рода новости и публикации являются провокацией кругов, недовольных общественным порядком и атмосферой безопасности. О запрете песен на курдском или каком-либо другом языке или диалекте не может идти и речи».

В заявлении говорится: «На свадьбах, которые лично посещал господин губернатор, исполняются песни на разных языках, главным образом — курдском. Поэтому наш народ, как и раньше, так и в последующем, может проводить свадьбы так, как душе его угодно. Нашим гражданам не стоит доверять этим фальшивым и безосновательным публикациям».