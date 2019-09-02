Москва, , 09:23 — REGNUM Московские парки осенью подготовили бесплатные образовательные и творческие программы, сообщается на портале мэра столицы.

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В десяти парках Москвы можно будет послушать лекции о воздухоплавании, кино, начать изучать немецкий и английский язык и принять участие в квестах и в образовательном фестивале.

Отмечается, что занятия в столичных зонах отдыха рассчитаны на москвичей разных возрастов. Большинство занятий пройдет в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в 30 парках Москвы с 7 по 8 сентября пройдут разнообразные праздничные программы, приуроченные к Дню города.

Подробности: В 30 парках Москвы пройдут праздничные программы, посвященные Дню города