Ульяновск, , 09:20 — REGNUM 1 сентября митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий отслужил в Спасо-Вознесенском соборе прощальную литургию. Ранее он отметил 75-летие и попросился «на покой». Прошение было рассмотрено на заседании Священного Синода РПЦ, которое прошло под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На заседании Священного Синода было удовлетворено прошение митрополита Cимбирского и Новоспасского Анастасия «о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия». Он будет переведён в Казань «с материальным содержанием от Симбирского епархиального управления».

На там же заседании было принято решение о назначении главой Симбирской митрополии митрополита Курганского и Белозерского Иосифа.

1 сентября губернатор Ульяновской области Сергей Морозов наградил митрополита Анастасия почётным знаком «За веру и добродетель» и передал в дар икону «Иоанн Евангелист». Вручая награду, глава региона заявил, что «архипастырским служением» митрополит Анастасий внёс «большой вклад в возрождение монастырей и храмов, развитие социального и просветительского служения».

Как сообщало ИА REGNUM, митрополит Анастасий возглавлял Симбирскую митрополию с 2015 года. В Ульяновскую область он был переведён из Татарии. Ранее его имя не раз появлялось в масс-медиа в связи с различного рода сексуальными скандалами, в том числе и в некогда возглавляемой им Казанской семинарии.