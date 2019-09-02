Челябинск, , 09:20 — REGNUM В Челябинске хирургический корпус областной детской больницы может быть построен в 2024 году. Об этом заявил вице-премьеру Татьяне Голиковой врио губернатора Алексей Текслер.

По его словам, работы будут начаты в 2022 году. Сейчас готовится проектно-сметная документация, но скоро её сделают.

«Уже выделен земельный участок, важно для региона начать эту работу раньше, чтобы построить корпус до 2024 года», — пообещал врио.

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Голикова со своей стороны пообещала рассмотреть вопрос о финансировании работ в рамках формирования бюджета.