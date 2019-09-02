Анкара, , 10:50 — REGNUM В районе Шейх Хадид сирийской мухафазы Африн прошел митинг сирийцев в поддержку действий Турецкой Республики в регионе. Собравшиеся сирийцы выражали благодарность стране-соседу, ее Вооруженным силам и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, митингующие, собравшиеся в районе Шейх Хадид в обеденные часы, несли турецкие флаги и плакаты с портретами Реджепа Тайипа Эрдогана. В процессии участвовали и жители деревень округи.

Напомним, что 20 января — 24 марта 2018 года Вооруженные силы Турецкой Республики провели против сирийских придатков Рабочей партии Курдистана Отряды народной обороны и Демократический союз на территории мухафазы Африн операцию «Оливковая ветвь», в результате которой смогли занять регион. Генеральный штаб Турции заявил о 53 погибших военнослужащих и более 3,6 тыс. уничтоженных боевиков.