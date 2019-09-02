Амман, , 10:06 — REGNUM Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что не планирует сокращать объем денежной помощи, которая предоставляется сирийским беженцам в Иордании, несмотря на недостаток финансирования организации. Официальный представитель УВКБ ООН в Иордании Лилли Карлайл заявила, что изменений не последует по крайней мере до конца сентября текущего года. Об этом сообщает иорданское информационное издание Al-rai.

По данным УВКБ ООН, в июле этого года в Иордании в рамках программы финансовой поддержки денежные средства получили порядка 130 000 человек, из которых почти 120 000 были сирийскими беженцами. Общая сумма материальной поддержки превысила пять миллионов долларов, основная часть из которых была направлена на удовлетворение нужд беженцев из Сирии и Ирака. К 2019 году совокупный объем помощи, предоставленной Управлением, приблизился к отметке в 40 миллионов долларов.

Финансовая поддержка сирийских беженцев распределяется в зависимости от размера и достатка семьи. Регулярная денежная помощь составляет 80 динаров в месяц для одного человека и до 155 динаров в месяц для семей, состоящих из семи и более человек. Согласно исследованию, проведенному УВКБ ООН в 2017 году среди сирийских беженцев, почти все получатели денежной помощи отметили, что данные средства позволили улучшить условия их жизни.