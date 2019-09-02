Кабул, , 09:42 — REGNUM 1 сентября официальные представители Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявили, что в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на город Кундуз, столицу одноименной провинции, погибло по меньшей мере 20 солдат Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», 31 августа в полвторого ночи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организованно напали на Кундуз с трех направлений. Национальные силы безопасности и обороны оказали яростный отпор группировке. В ходе боев было убито по меньшей мере 56 членов группировки.

По словам официальных представителей Министерства внутренних дел Афганистана, в ходе нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибло по меньшей мере пять мирных жителей, еще 80 человек, главным образом гражданские, получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.