Кабул, , 10:02 — REGNUM 1 сентября член Совета провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) Сибгатулла Селаб заявил, что на территории этого региона в результате авиационных ударов, нанесенных вечером 31 августа, погибло по меньшей мере 12 мирных жителей Исламской Республики Афганистан.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», член Совета провинции Фарьяб сделал это заявление в ходе своего выступления перед журналистами.

Сибгатулла Селаб заявил, что погибшие являются членами двух семей, среди них числятся восемь детей.

Член Совета провинции Фарьяб добавил, что авиаудары были нанесены в 11 часов вечера 31 августа по позициям боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Гурсиван провинции Фарьяб.

В то же время официальные лица Национальных сил безопасности и обороны подтвердили нанесение авиационных ударов по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не предоставили никакой информации по поводу жертв среди мирного населения.