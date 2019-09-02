Москва, , 09:03 — REGNUM В России уже в ближайшие несколько дней начнётся масштабная прививочная компания против гриппа. О её старте Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявит 4 сентября — в первый день работы Восточного экономического форума, сообщается на сайте ведомства.

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«Грипп остаётся глобальной проблемой общественного здравоохранения, представляя собой серьёзную угрозу для здоровья населения, в том числе в Российской Федерации», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в период сезонных эпидемий каждый год гриппом болеет от 5% до 10% всего населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. При этом до 650 тыс. случаев заболевания, по данным ВОЗ, заканчиваются летальным исходом.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа является вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное время для вакцинации октябрь-ноябрь.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявляла, что на фоне увеличения охвата населения прививками заболеваемость гриппом в России сократилась в 13 раз. За пять лет число привитых выросло в 2,6 раза.

Министр отметила, что резко снизилось число тяжелых случаев гриппа, а летальных исходов стало меньше в 20 раз.