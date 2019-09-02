Асмэра, , 10:03 — REGNUM Эритрея стала 20-м государством-членом Инициативы по защите африканских слонов (EPI). EPI — это коалиция африканских стран, занимающаяся борьбой за сохранение африканских слонов как вида и прекращением торговли слоновой костью. EPI была основана в 2014 году лидерами Ботсваны, Чада, Эфиопии, Габона и Танзании, а впоследствии к инициативе присоединились еще 14 стран Африки южнее Сахары.

Директор отдела природных ресурсов Департамента регулирования Министерства сельского хозяйства Эритреи Якоб Йоханнес, выступая в Женеве, где он представлял правительство Эритреи на конференции по Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), заявил: «Мы очень рады присоединиться к коалиции EPI. Это свидетельствует о решимости правительства Эритреи защищать свои природные ресурсы и, в частности, своих слонов». Об этом сообщило эфиопское новостное агентство TesfaNews.

Эритрея имеет одну из самых северных и изолированных популяций слонов в Африке. Майлз Гелдард, генеральный директор Фонда EPI, который выполняет функции секретариата для государств-членов, отметил: «Мы рады, что Эритрея присоединилась к EPI. Слоны были отмечены документально в Эритрее с библейских времен, и сегодня слоны эритрейского региона Гаш-Сетит, которые, как полагают, мигрируют между Эритреей и Эфиопией, являются символом стойкости и надежды в стране. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь эритрейскому правительству сохранить этот вид».

За последние десятилетия популяция слонов в Африке резко сократилась, и каждый день гибнет около 55 африканских слонов, в основном от рук браконьеров при добыче слоновой кости. Страны EPI обязались ликвидировать внутренние рынки слоновой кости, вывести национальные запасы из слоновой кости за пределы экономического использования, поддерживая международный мораторий на торговлю слоновой костью в соответствии с Планом действий по африканским слонам, который был подписан всеми государствами ареала африканских слонов в 2010 году.