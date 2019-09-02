Асмэра, , 12:04 — REGNUM 15 китайских медицинских работников и врачей узкой специализации, оказывавших бесплатную медицинскую помощь в Эритрее, отправились в Китай по завершению своей добровольной миссии. На церемонии прощания, которая проводилась в отеле Ambasoira в Асмэре, присутствовали Амина Нурхусен, министр здравоохранения Эритреи, и Ян Цзыган, посол Китайской Народной Республики в Эритрее.

Министр здравоохранения поблагодарила специалистов за их выдающуюся службу, отметив, что предоставление китайскими работниками здравоохранения в Эритрее бесплатных медицинских услуг свидетельствует об исторических отношениях между Эритреей и Китаем, и приветствовала приезд 13 новых китайских медицинских работников. Посол Китая со своей стороны указал, что с 1997 года более 200 китайских врачей и других медицинских работников оказывают бесплатные медицинские услуги в Эритрее, что свидетельствует о прочных и близких двусторонних отношениях между странами. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabait.

Согласно информации китайского посольства, медицинские работники Китая добровольно приезжают в Эритрею и оказывают медицинскую помощь в течение года в различных больницах Эритреи. На мероприятии врачам также были вручены свидетельства о признании профессионалам и медали за заслуги перед эритрейским государством.