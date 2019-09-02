Макушинский район, Курганская область, , 09:01 — REGNUM В Макушинском районе Курганской области управляющая компания (УК) завысила стоимость коммунальной услуги за вывоз бытовых отходов из-за технической ошибки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

При проведении прокурорской проверки выяснилось, что директор муниципальной управляющей компании «Жилищник» самостоятельно установил тариф на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) в 2019 году. А это выходит за рамки компетенции директора, поясняют в надзорном ведомстве.

Кроме того, начальником абонентского отдела УК «Жилищник» была допущена техническая ошибка при начислении платы за услугу вывоза ЖБО за апрель, май, июнь 2019 года, которая привела к увеличению платы за неё.

Переплата за апрель 2019 года составила 40 копеек за квадратный метр, за май — 80 копеек, за июнь — 1 рубль 78 копеек.

По факту к дисциплинарной от-ветственности привлечён начальник абонентского отдела. Для жителей и организаций Макушинского района произведён перерасчет платы за услугу по вывозу ЖБО.