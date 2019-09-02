Челябинск, , 09:01 — REGNUM На Южном Урале может быть создан центр генетических исследований. Этот вопрос поднял врио челябинского губернатора Алексей Текслер. сообщает его пресс-служба.

По мнению руководителя, этот центр позволит будущим медикам научиться диагностировать заболевания более точно. Вице-премьер Татьяна Голикова уже отреагировала на предложение чиновника.

«В сентябре на основе конкурсного отбора будут определены три генетических центра. Головная организация — Курчатовский институт», — сказала вице-премьер.

От челябинской области ждут концепции создания своего подразделения. И после этого специалисты Курчатовского института будут выстраивать с этим регионом взаимодействие по всем тем направлениям, которые для него чувствительны.