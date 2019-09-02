Москва, , 09:00 — REGNUM Московские школьники за два года реализации проекта «Музеи — детям» более 900 тыс. раз бесплатно посетили музеи, галереи и выставочные залы, сообщается на портале мэра столицы.

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Чаще всего школьники и учащиеся колледжей посещали Дарвиновский музей (100 тыс. посещений), музеи-заповедники «Коломенское», «Измайлово», «Люблино» (по 95 тыс. посещений и мемориальный музей космонавтики (94 тыс.).

Всего за два года в музеях побывали более 520 тыс. учащихся. Посещать культурные площадки можно круглый год. За день можно бесплатно сходить в несколько музеев, но в каждом из них выдают только один бесплатный билет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается порядка 450 музеев, более 100 из них — это музеи предприятий и организаций, более 90 — московские музеи и выставочные залы, около 80 музеев — негосударственные и частные.

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