Лилль, Франция, , 08:58 — REGNUM Около 2 тонн мидий и 300 килограммов картофеля-фри, которые должны были быть проданы на ежегодном рынке Braderie de Lille в Лилле, были уничтожены департаментом защиты населения Франции, передает BFM TV.

Мидии (сс)stux

Известно, что департамент защиты населения, ответственный за проверку качества продукции, постановил, что условия транспортировки товаров не были соблюдены. Мидии и картофель фри перевозили в грузовике при температуре, которая была на 3 градуса ниже нормы. В связи с этим сотрудники департамента приняли решение уничтожить партию недоброкачественной продукции.

Напомним, Braderie de Lille — одно из крупнейших событий во Франции и крупнейший блошиный рынок в Европе. Ежегодно в мероприятии принимают участие от двух до трех миллионов посетителей.