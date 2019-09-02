Лилль, Франция, 2 сентября 2019, 08:58 — REGNUM Около 2 тонн мидий и 300 килограммов картофеля-фри, которые должны были быть проданы на ежегодном рынке Braderie de Lille в Лилле, были уничтожены департаментом защиты населения Франции, передает BFM TV.

Мидии
Мидии
(сс)stux

Известно, что департамент защиты населения, ответственный за проверку качества продукции, постановил, что условия транспортировки товаров не были соблюдены. Мидии и картофель фри перевозили в грузовике при температуре, которая была на 3 градуса ниже нормы. В связи с этим сотрудники департамента приняли решение уничтожить партию недоброкачественной продукции.

Напомним, Braderie de Lille — одно из крупнейших событий во Франции и крупнейший блошиный рынок в Европе. Ежегодно в мероприятии принимают участие от двух до трех миллионов посетителей.