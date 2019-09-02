Москва, , 08:58 — REGNUM Статистику по количеству выпускников вузов, работающих не по профессии, опубликовала крупная российская компания HeadHunter. Согласно исследованиям, очень часто они выбирают профессию, не связанную с полученным образованием.

Студенты в аудитории

Общая доля «изменивших» своей профессии среди получивших высшее образование — 41%. Больше всего их в сфере продаж и у тех, кто учился на управленческий персонал. Их доли составляют, соответственно, 70% и 64%.

Сотрудники компании также узнали у респондентов их отношение к высшему образованию. 52% опрошенных, у которых нет вузовского диплома, заявили, что сразу после школы они решили выбрать среднее специальное образование. 38% — сразу пошли на работу. А 45% уверены, что высшее образование не нужно вовсе, и знания можно получить на работе.

Стоит отметить, что на сайте HeadHunter размещено более 40 млн резюме от соискателей работы и около 700 тыс. вакансий.