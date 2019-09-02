Аддис-Абеба, , 09:14 — REGNUM Комиссия федеральной полиции Эфиопии заявила, что в результате проведения операции по борьбе с наркотиками сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 80 человек из 17 стран, вовлеченных в оборот наркотиков в 2018/19 финансовом году.

Заместитель главы комиссии Менгисту Бейене сообщил, что полиция изъяла более 186 килограмм кокаина, 9 килограммов героина и 1104 килограмма каннабиса, которые в основном были доставлены в страну через международный аэропорт Боле в Аддис-Абебе. По словам Бейене, наркотики перевозили в основном выходцы из Нигерии, Бразилии, Венесуэлы и ЮАР, которые и были задержаны в аэропорту. Среди задержанных 57 человек — мужчины, а остальные 23 — женщины, отметил замглавы и добавил, что обмен информацией между различными органами безопасности в аэропортах облегчает контроль за наркотрафиком для ведения эффективной борьбы с ним. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

Услуги почты и DHL также востребованы для перевозки наркотиков воздушным транспортом, но в последнее время такие попытки совершаются все реже из-за постоянного ужесточения контроля безопасности в аэропортах. Бейене отметил: «В 2018/19 году мы задержали 80 торговцев наркотиками из 17 стран, не считая Эфиопии. Кроме того, семь гектаров и десять соток конопли были обнаружены в округе Шашемени и Аддис-Абебе соответственно. Несмотря на особое географическое положение Эфиопии — ее близость к странам происхождения и назначения наркотиков, расширяющееся авиасообщение, развитие работы почтовых служб и DHL способствует усложнению процесса взаимодействия между торговцами наркотиками и их потребителями. Тем не менее, замглавы призвал федеральную полицию прилагать еще больше усилий для эффективного выявления наркотрафика в Эфиопии.