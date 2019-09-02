Москва, , 08:57 — REGNUM Летняя, солнечная погода установилась в Москве благодаря антициклону. До 25 градусов тепла ожидается 2 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

«Переменная облачность, +23…+25 °C», — говорится в прогнозе синоптиков.

В Подмосковье местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть северной четверти со скоростью 3−8 м/c.

Такая же погода ожидается 3 сентября. Ночи в столичном регионе пока не очень холодные.

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