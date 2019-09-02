Аддис-Абеба, , 09:34 — REGNUM Глава партии «Арена Тыграй» Абхра Деста сообщил, что козы оппозиционного политика в северной Эфиопии были взяты в заложники местными чиновниками, чтобы заставить его уйти из политики. По его словам, сотрудники службы безопасности в районе Кола-Тембен, округ Тыграй, вывезли 16 коз с поля возле дома политика Зенауи Асмэляша.

Сам Асмэляш ранее находился в тюрьме и подвергался угрозам со стороны должностных лиц правящей партии Тыграя, а теперь Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) использовал его коз в качестве рычага давления на него, о чем заявил лидер оппозиции. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс ECADF.

«Арена Тыграй» — оппозиционная партия одноименного штата, которая активно пытается увеличить свой состав в преддверии выборов, запланированных на 2020 год. Эта новость вызвала ажиотаж в социальных сетях в Эфиопии после того, как Асмэляш написал в Facebook: «НФОТ переходят от угнетения людей к невинным животным». Некоторые издевались над постом, а другие, обеспокоенные тяжелым положением животных, начали кампанию по освобождению «политически заключенных коз». Некоторые пользователи все же относятся к этому вопросу более серьезно, так как считают это частью тактики политического запугивания. Начальник районной полиции подтвердил, что козы находятся в неволе, но отказался обсуждать этот вопрос со СМИ. По словам Асмэляша, трем козам удалось сбежать и найти дорогу домой, но 13 остаются под стражей. НФОТ пока еще никак не прокомментировал обвинения.