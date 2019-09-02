Токио, , 09:11 — REGNUM 1 сентября начался сезон охоты в японском городе Тайдзи, который известен своим китобойным промыслом. Охота не вызвала волны возмущений со стороны защитников животных.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», охота на дельфинов осуществляется загоном, что во многих странах мира признается негуманным: рыбаки загоняют дельфинов и мелких китообразных в бухту, перекрывая им путь назад в океан лодками и сетями. Несмотря на критику, среди японских рыбаков этот метод достаточно популярен.

В Японии охота на дельфинов и китобойный промысел являются традиционным занятием, для многих — основным источником заработка и пищи. Япония была вынуждена в 1988 году вступить в Международную комиссию по промыслу китов и обосновывала ловлю «исследовательскими целями», пока наконец не вышла из состава 30 июня 2019 года. Сейчас рыбаков от защитников прав животных и других активистов охраняет полиция и береговая охрана. 1 сентября, как сообщает «Киодо Цусин», активистов было всего 10 человек, но и рыбаки вернулись ни с чем.